Семенченко вызвали скорую, его осматривали медики.

Во время судебного заседания бывшему народному депутату Семену Семенченко, который голодает уже 36 дней, стало плохо.

Как передает корреспондент УНИАН, в Соломенском райсуде Киева продолжается рассмотрение ходатайства защитников Семенченко об изменении ему меры пресечения на любую, что не предусматривает содержание под стражей.

Во время выступления на заседании суда Семенченко сообщил, что ему плохо.

Судья объявил перерыв в заседании до 14:00.

Семенченко вызвали "скорую". Сейчас медики осматривают его.

Напомним, после изменения меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей Семен Семенченко объявил голодовку.

Об этом он заявил 20 августа, отметив, что принимать пищу перестал еще 26 июля, когда суд вернул его под арест.

"Не принимаю пищу с момента повторного ареста, но делал это неофициально – проверял силу воли. Сегодня официально об этом заявляю и начинаю новый отсчет", – отметил он.

Что нужно знать о деле Семена Семенченко – справка УНИАН

24 марта в СБУ заявили о прекращении деятельности военизированного вооруженного формирования и поставки товаров военного назначения из Российской Федерации. Также в СБУ указали, что деятельность так называемой "частной военной компании" была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений, в том числе против основ национальной безопасности".

По данным СБУ, в состав компании входили более 150 человек, а сама организация действовала под прикрытием охранных фирм и общественных организаций. Контроль и координацию деятельности преступной организации осуществляли 15 граждан Украины.

Отдельно следователями получены данные об участии фигурантов дела в заключении контрактов между "ЧВК" и представителями различных организаций из стран Ближнего Востока. Также зафиксированы "предложения организовать поставки оружия в эти страны".

По этому делу СБУ объявила о подозрениях шестерым лицам.

Среди организаторов такой деятельности в СБУ назвали народного депутата VIII созыва Семенченко и Евгения Шевченко, известного широкой публике как "внештатный агент НАБУ". Семенченко и Шевченко все обвинения отвергают.

26 марта суд принял решение об аресте Шевченко с залогом в 5 млн грн. 30 марта после внесения залога он вышел из СИЗО.

В тот же день суд отправил Семенченко под стражу без права на внесение залога.

29 марта источник УНИАН в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники СБУ задержали еще одного фигуранта дела о создании "ЧВК" – бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского. Суд избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

14 мая стало известно, что СБУ сообщила Семенченко о подозрении по делу об обстреле здания телеканала "112 Украина" в июле 2019 года. По данным СБУ, Семенченко организовал передачу денег на приобретение транспорта и других средств, необходимых для совершения преступления.

14 июля суд изменил меру пресечения Семенченко и отправил его под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

22 июля Семенченко заявил, что участвовал в спецоперации украинской разведки по ситуации в Беларуси, а дело против него якобы открыто по запросу российского КГБ.

26 июля Соломенский райсуд Киева вновь отправил Семенченко в СИЗО.

Автор: Антонина Доломанжи