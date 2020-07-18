Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого украинского самолета - СМИ

Расшифровка бортовых самописцев с самолета МАУ должна начаться в понедельник, 20 июля.

Иран передал Франции "черные ящики" со сбитого возле Тегерана иранскими военными самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Об этом сообщает французский канал France24 со ссылкой на Agence France-Presse.

"Черные ящики вчера были переданы в Париж должностными лицами организации (гражданской) авиации и судьей, и их считывание начнется в понедельник", - сообщил иранский заместитель министра по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, которого цитирует газета Etemad.

При этом иранский чиновник добавил, что власти Франции очень хорошо сотрудничали с иранской делегацией.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет "Международных авиалиний Украины", выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Рухани признал, что лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки", и пообещал привлечь виновных к ответственности.

6 июля Иран пообещал отправить во Францию "черные ящики" с украинского самолета для расшифровки информации с них специалистами из США, Канады, Франции, Великобритании и Украины.

12 июля в Организации гражданской авиации Ирана заявили, что в комплексе противовоздушной обороны, которым был сбит авиалайнер МАУ были нарушены настройки, что привело к ошибке в данных при обнаружении самолета. Система ошибочно распознала лайнер как объект, движущийся в сторону Тегерана, хотя на самом деле он летел в другом направлении.

Также Иран в июле намерен направить в Украину своих представителей для начала переговоров по выплате компенсаций за сбитый самолет МАУ.

14 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не может согласиться с утверждением Ирана, что самолет МАУ был сбит иранскими военными в результате ошибки. Также в МИД не исключают возможности обращения с иском в Международный суд ООН к Ирану из-за сбития самолета МАУ.

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