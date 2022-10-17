Американский сенатор считает, что можно передать Украине технологии предназначенные Саудовской Аравии

Американский сенатор Ричард Блюменталь опасается, что Саудовская Аравия может передать Российской Федерации оборонные технологии США. Он предлагал временно становить передачу технологий этой стране.

Об этом пишет The Guardian.

По его словам, одна из его главных забот — не допустить, чтобы Россия извлекла выгоду из технологий, которыми США поделились с партнерами в Эр-Рияде.

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"Мы проконсультируемся с Пентагоном, очень откровенно поговорим с ними о том, как они оценивают риск при передаче технологий передовых систем вооружений", - заявил политик.

При этом он поддержал передачу оружия, которое уже передано Саудовской Аравии и предназначалось, Украине. По мнению аналитиков, реализация предложения усложняется тем, что для обслуживания этого оружия необходим американский персонал, хотя украинцев можно обучать и за границей.

Позиция Саудовской Аравии по войне в Украине - что известно

В сентябре стало известно, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман стал посредником во время обмена пленными между Украиной и Россией. При его содействии были освобождены 10 иностранцев, которые воевали за Украину и попали в плен.

Также Саудовская Аравия на этой неделе проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблее ООН, которая касалась осуждения попытки России аннексировать территории четырех областей Украины.

В то же время 5 октября было объявлено о сделке Саудовской Аравии, России и других стран ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Тогда США заявили, что рост цен на нефть в результате сокращения добычи увеличит военный бюджет России и подорвет глобальные усилия по изоляции Москвы. А высокопоставленные американские законодатели в связи с этим призвали к полной переоценке отношений с Саудовской Аравией.

15 октября тслоа известно, что Саудовская Аравия предоставит Украине гуманитарную помощь на сумму 400 миллионов долларов после заключения сделки с РФ и другими странами ОПЕК+ о сокращении добычи нефти.

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