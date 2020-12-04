Во сколько это обойдется госбюджету - пока неизвестно.

Верховной Раде будет предложено создать новый орган, отвечающий за санкции против России - соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение парламента.

Об этом рассказала нардеп от "Слуги народа" Елизавета Ясько в эфире канала "Украина 24".

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"У нас есть закон от 2014 года, но он полностью беззубый. Там не прописано, кто ответственный, какая ответственность за нарушения и кто мониторит все это. Законопроект, который я предлагаю, устанавливает эту ответственность. Будет мониторить это аналитический орган при СНБО, люди уже работают, но нет именно системы", - сообщила депутат.

По ее словам, нардепы работают, чтобы просчитать, во сколько это обойдется бюджету.

"Но это точно не большие деньги, когда создается полностью новый орган. Уже существует определенная система, ее нужно оптимизировать. Надеюсь, со следующего года будем его рассматривать и голосовать", - отметила Ясько.

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Автор: Юрий Годован