Санкции против "человека Путина" в стране может быть признаком изменений в подходах украинского президента.

Решения Национального совета безопасности Украины и президента Владимира Зеленского стали неожиданностью. Сначала 2 февраля они закрыли три телеканала, а затем 19 февраля - ввели санкции против 19 компаний, 4 украинцев и 5 россиян, заморозив их активы.

Все влияние этих мер касается олигарха Виктора Медведчука, который больше чем кто-либо другой стал воплощением сохранения влияния Москвы на Украину несмотря на незаконную аннексию Крыма и войну на Донбассе, - пишет Süddeutsche Zeitung.

Издание напоминает, что Медведчук познакомился с российским президентом Владимиром Путиным два десятилетия назад. Обладатель Кремля даже стал крестным отцом дочери Медведчука. Очень быстро он стал важным посредником между Киевом и Москвой. Критики говорят, что он больше продвигал интересы Кремля, чем украинской стороны. В частности, это делалось через телеканалы NewsOne, 112 и ZIK.

Читайте такжеВ Кремле увязали санкции Украины против Медведчука с возможным силовым освобождением ДонбассаНоминально они принадлежат соратнику Медведчука Тарасу Козаку. Но на самом деле телеканалы под контролем именно Медведчука. Они систематически кормили украинцев дезинформацией и фальшивыми утверждениями. Например, аннексия Крыма оправдывалась тем, что Москва якобы таким образом "предотвратила начало большой войны". Войну на Донбассе якобы развязали "украинские заговорщики". Да и сами украинцы - "на самом деле русские".

США ввели санкции против Медведчука еще в марте 2014 года, признав его "угрозой для суверенитета и территориальной целостности" Украины. Но Киев этого не сделал. Немецкое издание пишет, что между Медведчуком и предыдущим президентом Петром Порошенко существовал "молчаливый союз". СМИ пророссийского олигарха поддерживали президента, а тот закрывал глаза на рост его влияния. Теперь откровенно пророссийская партия Медведчука "Оппозиционная платформа - За жизнь" контролирует 44 места в парламенте. Это делает ее второй крупнейшей группой после "Слуги народа" Зеленского.

Süddeutsche Zeitung отмечает, что до сих пор украинский президент не решался пойти на жесткие действия против "человека Путина" в Украине.

"Он полагался на компромиссы, чтобы остановить войну на востоке Украины. Но теперь, похоже, Зеленскому стало понятно, что Путин не хочет завершать конфликт", - пишет издание, добавляя, что новым президентом США стал Джо Байден, который настроен остановить Россию.

Читайте такжеЯхта Медведчука за $200 миллионов не попала под санкции СНБО-СМИНо будет ли власть Медведчука и его соратников окончательно уничтожена? Пока не известно. 4 февраля Верховный суд Украины зарегистрировал иск с требованием аннулировать санкции против телеканалов. Команда Медведчука может также обратиться в Конституционный суд, "дискредитированный коррупцией и манипуляциями".

Санкции против Медведчука

19 февраля СНБО принял решение о применении санкций против 19 юридических и 8 физических лиц. В частности, санкции будут применены к Медведчуку и его жене Оксане Марченко. Санкции накладываются на все имущество и активы, которые есть в подчинении Медведчука и его жены.

Как сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, СБУ расследует уголовное производство по ст. 258 (5) (финансирование терроризма) Уголовного кодекса. К Медведчуку, Марченко и другим лицам санкции применены в связи с этим расследованием.

Также СНБО принял решение о возвращении в собственность государства части нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление«, поскольку ею владеет компания "Прикарпатзападтранс".

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Перевод: Лесь Дымань