Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко анонсировал изменения в порядок аккредитации журналистов в парламенте.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.
Корниенко напомнил, что в ВР аккредитовано около 4 тыс. представителей СМИ.
"Я за то, и мы обсудим это с Информационной службой, чтобы мы выделили такую новую категорию, которой еще нет, которая называется "парламентские корреспонденты". Чтобы каждое издание сказало, кто от него парламентский корреспондент", - рассказал Корниенко.
Он отметил, что настроен на то, чтобы "в кулуары попадали только парламентские корреспонденты, которые серьезно этим занимаются, постоянно".
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"Среди этих 4-х тысяч людей точно есть аферисты. Я даже их видел... Они представляют либо издание некое "Серп и молот" 1992 года, давно несуществующее, либо просто какие-то самоназванные люди с визитками. Это точно жестко будет пресекаться", - сказал Корниенко.
По его словам, для региональных СМИ могут внедрить пресс-конференции по Zoom.
Кроме того, добавил Корниенко, ближе к декабрю может состояться его пресс-конференция совместно с председателем ВР Русланом Стефанчуком.
Как сообщал УНИАН, экс-глава Дмитрий Разумков перед голосованием за отставку его с должности снял ограничение доступа журналистов к кулуарам ВР.