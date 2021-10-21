Может быть предложено допускать в кулуары только "парламентских корреспондентов".

Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Александр Корниенко анонсировал изменения в порядок аккредитации журналистов в парламенте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

Корниенко напомнил, что в ВР аккредитовано около 4 тыс. представителей СМИ.

"Я за то, и мы обсудим это с Информационной службой, чтобы мы выделили такую новую категорию, которой еще нет, которая называется "парламентские корреспонденты". Чтобы каждое издание сказало, кто от него парламентский корреспондент", - рассказал Корниенко.

Он отметил, что настроен на то, чтобы "в кулуары попадали только парламентские корреспонденты, которые серьезно этим занимаются, постоянно".

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"Среди этих 4-х тысяч людей точно есть аферисты. Я даже их видел... Они представляют либо издание некое "Серп и молот" 1992 года, давно несуществующее, либо просто какие-то самоназванные люди с визитками. Это точно жестко будет пресекаться", - сказал Корниенко.

По его словам, для региональных СМИ могут внедрить пресс-конференции по Zoom.

Кроме того, добавил Корниенко, ближе к декабрю может состояться его пресс-конференция совместно с председателем ВР Русланом Стефанчуком.

Как сообщал УНИАН, экс-глава Дмитрий Разумков перед голосованием за отставку его с должности снял ограничение доступа журналистов к кулуарам ВР.

Автор: Таня Поляковская