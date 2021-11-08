Чиновника перевели в тюрьму, которая находится в Глдани, поделилась народная избранница.

Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили находится в "критическом" состоянии, тюрьма не предоставляет информацию о его местонахождении.

Об этом в своем видеообращении на странице в Facebook сообщила народный депутат от "Слуги народа", возлюбленная Саакашвили Елизавета Ясько.

Позже народная избранница поделилась, что чиновника перевезли в "самое опасное место для его жизни" - глданскую тюрьму.

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"Вопреки заявлениям консилиума врачей, грузинского и украинского обмудсменов, позиции Украины, его перевели в самое опасное место для его жизни - Глдани!", - написала депутат.

Напомним, 8 ноября, издание "Грузия Online" со ссылкой на мать Михеила Саакашвили Гиули Аласанию сообщило, что чиновника увезли из пенитенциарного учреждения №17 в неизвестном направлении.

Предполагается, что его перевезли в Горийский военный госпиталь, оснащенный современной медицинской техникой.

Отмечается, что некоторое время назад над пенитенциарным учреждением №17, где содержался Саакашвили, появился вертолет. Также оттуда выехали две бронированные автомашины.

При этом родственников и адвокатов в тюрьму не пускают.

Ранее сегодня, 8 ноября, его личный врач заявил, что консилиум докторов, созванный по решению Минздрава, единогласно заключил, что Саакашвили нуждается в немедленной госпитализации в многопрофильную клинику.

"Согласно анализам, все показатели ухудшились. Отмечено общее ухудшение состояния, совет единогласно решил, что его необходимо срочно перевезти на лечение и диагностику в многопрофильную клинику", - рассказал личный врач экс-президента Николоз Кипшидзе.

В то же время, Ясько на своей странице в Facebook также сообщила, что консилиум врачей после посещения Саакашвили "срочно сделал заявление о необходимости немедленного перевода в больницу с мультитехнологической аппаратурой".

Позже она также сообщила, что есть информация, что Саакашвили якобы начали перевозить в больницу в Гори на вертолете. "Но эта информация не подтверждена. В каком состоянии Михеил - также пока нет подтвержденной информации", - написала Ясько.

Автор: Таня Поляковская