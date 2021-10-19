Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его госпитализация может состояться уже в эту субботу.

Грузинские врачи рекомендуют госпитализировать бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 20-й день продолжает голодовку тюрьме.

Об этом сообщает российский "Интерфакс".

"По рекомендации состоявшегося консилиума после осмотра Саакашвили ему рекомендовано перейти в клинику для интенсивного наблюдения", - заявил Зураб Пагава – врач специально созданной группы медиков, которая во вторник осмотрела политика.

"Мы дали рекомендацию госпитализации, чтобы избежать осложнений состояния здоровья Саакашвили, которое может в любой момент ухудшиться", - пояснил Пагава.

Личный врач Саакашвили Николоз Кипшидзе заявил, что его госпитализация может состояться в субботу, 23 октября.

"На госпитализацию должен дать согласие сам Саакашвили. Возможно, он будет госпитализирован в ближайшую субботу", - сказал Кипшидзе.

По его словам, состояние здоровья грузинского экс-президента сейчас стабильное, "такое же, как было вчера".

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Саакашвили, имеющий гражданство Украины, заявлял, что полетит в Грузию 2 октября - в день местных выборов. По словам Саакашвили, решается судьба его страны, он не сможет наблюдать за этим в стороне.

1 октября в Грузии Саакашвили задержали и поместили в пенитенциарное учреждение. Он заявил, что считает себя политическим заключенным и объявил голодовку.

Президент Владимир Зеленский заверил, что все профильные институты будут работать над вопросом возвращения Саакашвили в Украину.

В Грузии Саакашвили был объявлен в розыск - он не был на родине последние 8 лет. Его заочно приговорили к шести годам заключения, признав виновным в организации нападения на бывшего грузинского депутата Валерия Гелашвили. Также Саакашвили является подозреваемым по другим уголовным делам, среди которых - незаконное пересечение границы. Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили по возвращении в страну будет задержан.

Автор: Денис Прядко