Поворотной точкой для ухудшения отношений двух стран стало российское вторжение в Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц разрушили франко-германский союз, который лежал в центре политической архитектуры Европы в течение многих десятилетий. Об этом пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что две страны уже некоторое время имеют разные взгляды на несколько принципиальных вопросов - регулирование цен на энергоносители в ЕС, противодействие недобросовестной экономической конкуренции со стороны Китая, закупки вооружений и тому подобное.

И на эту "благоприятную" почву упало заявление Макрона о том, что Запад не должен исключать отправку войск в Украину. В руководстве Германии были далеко не в восторге от слов французского лидера.

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Французский экономист Жак Ренье считает, что проблемы в отношениях Парижа и Берлина начались с российским вторжением в Украину, что стало шоком для экономической модели Германии.

The Telegraph добавляет, что президентская система Франции предоставляет президенту гораздо больше полномочий, чем немецкая система, где канцлер очень ограничен регионами и парламентом. Однако в Париже считают, что Шольц часто лишь прикрывается этими ограничениями, чтобы отклонять предложения Франции.

Также издание приводит многочисленные разногласия в политических взглядах между самими лидерами - Макроном и Шольцом. Эти разногласия касаются в частности атомной энергетики, взглядов на войну и мир и тому подобное.

Макрон также выступает против того, что в Париже считают преднамеренным отказом в ресурсах для Украины. Берлин не спешил отправлять в Украину танки Leopard, а теперь противодействует отправке ракет дальнего радиуса действия Taurus.

"Когда-то Франция и Германия были двумя континентальными союзниками: их партнерство в течение десятилетий поддерживало европейское единство, безопасность и экономическую силу. Отношения между двумя странами - и людьми, которые ими руководят - сейчас другие. Поскольку российская угроза нависает на востоке, а Украина нуждается в помощи, Макрон и Шольц должны найти способ работать вместе - и быстро - ради Европы", - резюмирует The Telegraph.

Отношения Макрона и Шольца: последние новости

Как писал УНИАН, в конце февраля Макрон допустил отправку западных войск в Украину. На это в Германии заявили, что категорически против отправки в Украину не только своих, но и войск любой другой страны НАТО. По мнению некоторых аналитиков, после серии таких заявлений Макрон и Шольц просто обиделись друг на друга.

Косвенным подтверждением этого стала более поздняя явно демонстративная встреча лидеров двух стран, накануне которой Шольц начал уверять журналистов, что имеет очень хорошие личные отношения с Макроном.

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