Скандального нардепа Илью Киву, который поддерживает действия российских захватчиков против Украины, официально исключили из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Об этом сообщает Радио Свобода.
Соответствующее решение объявили во время закрытого заседания Верховной Рады 3 марта.
"О способе голосования не могу рассказать из соображений безопасности, но оно было. За исключение Кивы проголосовало большинство фракции, что и было оформлено соответствующим протоколом. Этот протокол и обращение фракции ОПЗЖ стали основанием для объявления спикером решение об исключении Кивы", – рассказал Радио Свобода член ОПЗЖ Нестор Шуфрич.
Процесс исключения Кивы из ОПЗЖ был инициирован сопредседателем партии Юрием Бойко еще 26 февраля. Сам Кива называл это решение ангажированным, а Бойко – "предателем" и "агентом английской разведки".