Процесс исключения Кивы из ОПЗЖ был инициирован сопредседателем партии Юрием Бойко еще 26 февраля.

Скандального нардепа Илью Киву, который поддерживает действия российских захватчиков против Украины, официально исключили из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Об этом сообщает Радио Свобода.

Соответствующее решение объявили во время закрытого заседания Верховной Рады 3 марта.

"О способе голосования не могу рассказать из соображений безопасности, но оно было. За исключение Кивы проголосовало большинство фракции, что и было оформлено соответствующим протоколом. Этот протокол и обращение фракции ОПЗЖ стали основанием для объявления спикером решение об исключении Кивы", – рассказал Радио Свобода член ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Процесс исключения Кивы из ОПЗЖ был инициирован сопредседателем партии Юрием Бойко еще 26 февраля. Сам Кива называл это решение ангажированным, а Бойко – "предателем" и "агентом английской разведки".

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