Сейчас на Mignews публикуют исключительно патриотический контент.

С YouTube-канала Mignews, куда после санкций перебрался телеканал подозреваемого в госизмене Виктора Медведчука Ukrlive, вдруг удалили весь пророссийский контент.

В архивах канала 11 марта стало заметно меньше видео. Самые старые ролики после сортировки были загружены 9 дней назад, хотя вещание на канале длится уже более месяца.

Как пишет медиаэксперт Ярослав Зубченко в блоге Детектор медиа, нет, в частности, нарезок с цитатами пророссийских экспертов, которые призывали к капитуляции Украины.

Сейчас на Mignews публикуют исключительно патриотический контент.

Каналы Виктора Медведчука 112 Украина, NewsOne и ZIK были закрыты после наложенных санкций СНБО еще в 2021 году за разжигание вражды и прокремлевскую пропаганду.

Впоследствии работники медиа кума Путина создали еще "Перший незалежний", однако и его заблокировали. Это же случилось и с Ukrlive, частоты которого выкупили для ретрансляции подсанкционного "Першого незалежного".

Медведчук подозревается в госизмене и до начала полномасштабного вторжения России находился под домашним арестом. Накануне атаки россиян появилась информация о тайном выезде жены члена ОПЗЖ Оксаны Марченко в Белорусь.

Вскоре из Украины сбежал и сам Медведчук.

Вас также могут заинтересовать новости: