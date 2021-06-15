По мнению Дмитрия Гудкова, Путин и дальше будет создавать Украине проблемы, так как живет мифами "холодной войны" о сферах влияния.

Главный страх россиян - это война, поэтому президент РФ Владимир Путин не пойдет на полномасштабное вторжение в Украину.

Такое мнение высказал российский оппозиционер Дмитрий Гудков в интервью Радио НВ.

"Россияне боятся войны, это главный страх. Проводилось социологическое исследование после того, когда было скопление войск вдоль границы с Украиной, на телевидении была пропагандистская истерия, где некоторые товарищи кричали "Надо до Киева дойти". Так вот социологи отметили рост опасений, что может начаться какая-то война, есть большой процент людей, которые действительно боятся войны. Это не даст Путину каких-то внутриполитических дивидендов и очков", - отметил Гудков.

По его словам, Путин в отношении Украины скорее будет реализовывать белорусский сценарий.

"Путин к 2024 году должен каким-либо образом либо присоединить Беларусь, либо интегрировать. Мне кажется, этот вариант наиболее предпочтителен, потому что война - это все-таки автоматически проблемы с Западом, который уже точно не сможет бездействовать, это во-первых. Во-вторых, это гробы, никакой легкой победоносной войны не получится, совершенно очевидно. Поэтому я надеюсь, что я правильно понимаю все-таки, как система устроена, как там принимаются решения, войну он организовывать не будет", - добавил Гудков.

По его мнению, Путин и дальше будет создавать Украине проблемы, так как живет мифами "холодной войны" о сферах влияния.

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"Он считает, что Россия должна иметь свои колонии и, конечно, относится к постсоветскому пространству как к территории своего влияния. При этом влияние, как мы видим, он растерял", - отметил Гудков.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

22 апреля Россия заявила, что начинает отвод войск Южного и Западного военных округов, которые проводили учения в оккупированном Крыму и вблизи границ Украины, в пункты постоянной дислокации с 23 апреля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что "все поставленные цели достигнуты".

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Автор: Александр Топчий