Пресс-секретарь президента России продолжает уверять, что российские военные не принимают участие в конфликте на востоке Украины.

В Кремле заявили, что сосредоточение военных сил Российской Федерации у границ Украины не должно никого беспокоить, активность НАТО «обязывает быть начеку».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«РФ перемещает Вооруженные силы в пределах своей территории по своему усмотрению – это не должно никого беспокоить, это ни для кого не представляет никакой угрозы», – сказал Песков, отвечая на вопросы УНИАН о том, с чем связано наращивание российской военной группировки на границе с Украиной и переброски военной техники в оккупированный Крым, а также может ли Кремль давать гарантию, что эти российские военные не примут участие в войне против Украины.

«РФ предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности своих рубежей. Вы знаете, что по периметру рубежей России идет повышенная активность ВС стран НАТО, других объединений, отдельных стран и так далее и тому подобное – это все обязывает нас, чтобы быть начеку», – утверждает пресс-секретарь Путина.

Читайте такжеNYT: Россия стягивает тысячи военных к границе УкраиныПри этом, по словам Пескова, российские войска «никогда не принимали участие и не принимают» в конфликте на востоке Украины.

На уточняющий вопрос УНИАН, может ли Кремль гарантировать, что российские военные, которые сосредоточены на границе с Украиной, «не уйдут в отпуск и по велению своих сердец отправятся в Украину», Песков заявил: «Я только что вам сказал, что российские войска никогда не участвовали и не участвуют ни в каких вооруженных конфликтах на территории Украины».

Российские войска у границы Украины

30 марта главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что Россия сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозы военной безопасности Украины.

По словам Хомчака, в последнее время из разных регионов РФ под видом контрольных занятий за зимний период обучения, поддержания боевой готовности и общей подготовки к предстоящим стратегическим учениям «Запад-2021» вооруженные силы РФ осуществляют постепенное наращивание войск вдоль государственной границы Украины - на севере, на востоке и на юге, а именно - в Брянской, Воронежской областях. Кроме того, наращивание происходит в оккупированной Россией АР Крым.

В Пентагоне заявляли, что им известно о передвижении российских войск на границе с Украиной, этот вопрос США обсуждают с союзниками по НАТО.

Справка УНИАН. Россия в марте 2014 года после ввода войск оккупировала украинский Крым и начала дестабилизировать обстановку на Донбассе. РФ поставляет на оккупированные территории Донбасса вооружение и направляет наемников и регулярных военных. Боевые действия в Луганской и Донецкой областях продолжаются с середины апреля 2014 года.

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Автор: Роман Цимбалюк