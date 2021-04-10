Президент Турции отмечает, что ситуацию на Донбассе надо решать мирным способом.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявляет, что Турция готова оказать любую поддержку для снижения напряженности и установления режима прекращения огня на линии разграничения на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Эрдоган сказал в Стамбуле на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Президент Турции сказал, что обменялся с Зеленским мнениями по поводу ситуации на востоке Украины.

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"Мы убеждены, мы верим, что ситуацию на востоке Украины необходимо решать мирным путем в рамках международного законодательства таким образом, чтобы сохранялась территориальная целостность (Украины)", - заявил Эрдоган.

"Мы желаем, чтобы как можно скорее прекратилась эскалация, которую мы наблюдаем, чтобы было снижено напряжение и в рамках выполнения условий Минских договоренностей снова возобновилось перемирие и прекращение огня. Мы готовы оказывать любую поддержку по этому вопросу", - подчеркнул Эрдоган.

Обострение на Донбассе: что известно

30 марта 2021 года главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще взыскать до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов Вооруженных сил РФ.

Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

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Автор: Виталий Саенко