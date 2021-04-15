По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, если Россия перейдет "красную линию", то должны быть последствия.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины "красной линией", которую не должна переходить Россия, является государственной границе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с главами МИД Эстонии, Литвы и Латвии пресс-конференции в Киеве, которая проходила в онлайн-режиме.

""Красная линия" Украины - это государственная граница, если Россия переходит "красную линию", если она пересечет границу - то должны быть последствия", - заявил он.

Кулеба убежден, что дипломатические средства, включая сегодняшний визит в Украину министров иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии, помогут предотвратить эскалацию.

Также он выразил надежду, что совместными международными усилиями удастся восстановить территориальную целостность Украины, включая Крым и временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.

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"Все действия сейчас направлены на то, чтобы демотивировать Россию от дальнейшего обострения ситуации. Эти действия происходят на всех уровнях - на двусторонних, многосторонних, региональных", - подчеркнул министр.

Стягивание Россией войск к границе с Украиной

30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.

По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.

31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.

Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.

Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.

США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.

8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.

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Автор: Константин Гончаров