Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что для Украины "красной линией", которую не должна переходить Россия, является государственной границе.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной с главами МИД Эстонии, Литвы и Латвии пресс-конференции в Киеве, которая проходила в онлайн-режиме.
""Красная линия" Украины - это государственная граница, если Россия переходит "красную линию", если она пересечет границу - то должны быть последствия", - заявил он.
Кулеба убежден, что дипломатические средства, включая сегодняшний визит в Украину министров иностранных дел Эстонии, Литвы и Латвии, помогут предотвратить эскалацию.
Также он выразил надежду, что совместными международными усилиями удастся восстановить территориальную целостность Украины, включая Крым и временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей.
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"Все действия сейчас направлены на то, чтобы демотивировать Россию от дальнейшего обострения ситуации. Эти действия происходят на всех уровнях - на двусторонних, многосторонних, региональных", - подчеркнул министр.
Стягивание Россией войск к границе с Украиной
- 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп, и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
- По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат наготове к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
- 31 марта The New York Times сообщила, что Россия стягивает четыре тысячи военных до границы с Украиной.
- Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
- Командование вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
- США потребовали от России объяснений из-за стягивания своих войск к границе с Украиной, а также предупредили Россию о реакции в случае агрессии в отношении Украины.
- Президент Владимир Зеленский заявлял, что РФ путем увеличения количества войск на границе пытается оказывать давление на Украину.
- 8 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что ситуация контролируется, а украинские военные готовы реагировать как на обострение ситуации на временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей, так и вдоль всей украинско-российской границы.
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