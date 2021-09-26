Согласно внутренним российским данным, на оккупированном Донбассе проживает около 2,9 миллиона человек, среди которых 38% - пенсионеры.

Россия планирует потратить на интеграцию оккупированного Донбасса около 330 миллиардов гривень (900 миллиардов рублей).

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Донбасс Реалии", ссылаясь на утвержденную российским правительством "Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы".

"Сценарные программы, которые были приняты правительством Российской Федерации, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику", - рассказал "Донбасс Реалии" представитель одного из разведывательных органов Украины.

Согласно внутренним российским данным, на оккупированном Донбассе проживает около 2,9 миллиона человек, среди которых 38% - пенсионеры.

Стоит отметить, что военная составляющая содержания террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

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ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоялись 17-19 сентября 2021 года.

МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов.

По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводили активную кампанию по регистрации жителей на портале "госуслуг". Кроме того, оккупанты организовали подвоз избирателей на участки в Ростовской области.

8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.

Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Денис Прядко