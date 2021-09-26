Иллюстрация / REUTERS

Россия планирует потратить на интеграцию оккупированного Донбасса около 330 миллиардов гривень (900 миллиардов рублей).

Об этом сообщает проект Радио Свобода "Донбасс Реалии", ссылаясь на утвержденную российским правительством "Программу ускоренного социально-экономического развития территорий на 2022-2024 годы".

"Сценарные программы, которые были приняты правительством Российской Федерации, направлены на полную интеграцию оккупированного Донбасса в российскую экономику", - рассказал "Донбасс Реалии" представитель одного из разведывательных органов Украины.

Согласно внутренним российским данным, на оккупированном Донбассе проживает около 2,9 миллиона человек, среди которых 38% - пенсионеры.

Стоит отметить, что военная составляющая содержания террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" финансируется отдельно.

Читайте такжеВыборы в Госдуму РФ: жителей ОРДЛО везут в Ростовскую область, избирательные участки незаконно открылись и в Крыму (фото)

Выборы в Госдуму РФ для жителей ОРДЛО

  • ЦИК РФ одобрил привлечение жителей ОРДЛО с российскими паспортами к электронному голосованию на парламентских выборах в РФ, которые состоялись 17-19 сентября 2021 года.
  • МИД Украины призвал Россию отменить решение и выразил решительный протест действиям оккупантов. 
  • По данным СМИ, подконтрольные Кремлю боевики проводили активную кампанию по регистрации жителей на портале "госуслуг". Кроме того, оккупанты организовали подвоз избирателей на участки в Ростовской области.
  • 8 сентября Верховная Рада призвала мировое сообщество предостеречь РФ от проведения выборов в Крыму и на Донбассе.
  • Российские паспорта начали раздавать жителям ОРДЛО весной 2019 года после соответствующего указа Путина. Мир не признает их легитимности.

Автор: Денис Прядко