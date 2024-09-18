Главы оборонных ведомств выражают "глубокую обеспокоенность" вторжением российских БПЛА.

Министры обороны девяти восточноевропейских стран призвали НАТО подготовить "коллективный ответ" на растущие случаи нарушения Россией воздушного пространства между государствами, граничащими с Украиной. Об этом говорится в соответствующем заявлении министров обороны Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Словакии.

Главы оборонных ведомств, в частности, выражают "глубокую обеспокоенность" вторжением российских беспилотников и ракет в страны Организации Североатлантического договора.

"Это новая реальность, которой нельзя пренебрегать. Нам нужен коллективный ответ в рамках НАТО на вызовы, связанные с современным оружием и технологиями, в том числе путем усиления наших возможностей обнаружения, идентификации и, если необходимо, поражения низко и медленно летающих объектов", - говорится в заявлении министров.

Нарушение РФ воздушного пространства НАТО

Как сообщал УНИАН, в Румынии отреагировали на нарушение в ночь на 8 сентября группой российских беспилотников типа Shahed воздушного пространства страны. В частности, министр иностранных дел страны Луминица Одобеску приветствовала поддержку и солидарность США и союзников с Румынией и подчеркнула важность сохранения внимания НАТО на события в Черном море и в регионе.

Впоследствии стало известно, что НАТО рассматривает возможность создания щита противовоздушной обороны на восточном фланге, ведь игнорирование этих атак "может привести к эскалации".

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