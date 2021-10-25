Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал руководство Российской Федерации "фабрикой по производству понтов". Он считает, что Москва не выдержит реального противостояния с Киевом
Такое заявление Арестович сделал в эфире телеканала НАШ.
"Россия, когда рассказывает нам о "красных линиях" вступления в НАТО – она колотит понты. Потому что российское руководство – это фабрика по производству понтов. Они всегда себя так вели", - заявил политик.
Читайте такжеВ СНБО не хотят запрещать гастроли всех российских артистов в УкраинеПри этом он считает, что "реальное военное вторжение обернется для РФ концом российской армии и ее боеспособности. А возможно и концом нынешнего правящего режима, как такового".
Также Арестович напомнил, что Украина разрабатывает собственные ракетные системы: "Гром-1", "Гром-2" и "Сапсан", которые "смогут доставать далеко".
Как ранее сообщал УНИАН, спикер делегации Украины в минской трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня "смогут доставать до Москвы".