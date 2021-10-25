Алексей Арестович считает, что реальное вторжение обернется для РФ концом.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович назвал руководство Российской Федерации "фабрикой по производству понтов". Он считает, что Москва не выдержит реального противостояния с Киевом

Такое заявление Арестович сделал в эфире телеканала НАШ.

"Россия, когда рассказывает нам о "красных линиях" вступления в НАТО – она колотит понты. Потому что российское руководство – это фабрика по производству понтов. Они всегда себя так вели", - заявил политик.

Читайте такжеВ СНБО не хотят запрещать гастроли всех российских артистов в УкраинеПри этом он считает, что "реальное военное вторжение обернется для РФ концом российской армии и ее боеспособности. А возможно и концом нынешнего правящего режима, как такового".

Также Арестович напомнил, что Украина разрабатывает собственные ракетные системы: "Гром-1", "Гром-2" и "Сапсан", которые "смогут доставать далеко".

Как ранее сообщал УНИАН, спикер делегации Украины в минской трехсторонней контактной группе Алексей Арестович заявил, что украинские ракеты оперативно-тактического уровня "смогут доставать до Москвы".

Автор: Анастасия Горбачева