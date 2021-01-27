Зеленский отозвал законопроект, предусматривавший роспуск состава КСУ

Об этом сообщается на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский отозвал свой законопроект № 4288, которым предлагалось прекратить полномочия всего состава Конституционного суда. Об этом сообщается на сайте парламента. Читайте такжеВ Украине открыли уголовные дела против Байдена и Порошенко – адвокат Согласно карточке законопроекта, он отозван сегодня. Скандальное решение КСУ и Зеленский 27 октября 2020 года Конституционный суд по представлению 47 народных депутатов принял решение, которым отменил статью 366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными положения законов о проверке е-деклараций чиновников и отменил полномочия НАПК с проверки деклараций и выявления конфликта интересов.

29 октября президент Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона "О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству" (№ 4288), которым предлагалось прекратить полномочия судей КС. В законопроекте говорится, в частности, что решение КС от 27 октября является "ничтожным (таким, что не создает правовых последствий) как такое, что принято судьями Конституционного Суда Украины в условиях реального конфликта интересов".

Законопроектом предлагалось прекратить полномочия судей КС со дня вступления в силу закона, а субъектам назначения судей – безотлагательно начать процедуру конкурсного отбора нового состава суда.

Также законопроектом было предусмотрено, что нормы о е-декларировании будут действовать в том же объеме, что и до решения КС.

В Венецианской комиссии раскритиковали решение Конституционного суда от 27 октября. В то же время эксперты ВК заявили, что конституционная роль Конституционного суда должна уважаться, а Верховная Рада должна принять и внедрить решение, которое будет учитывать конституционную основу страны и соответствующие международные стандарты с сохранением таких общественных интересов, как борьба с коррупцией, в том числе в судебной системе.

24 декабря Зеленский подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно установления ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление субъектом декларирования декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления" № 1074-ІХ, который Верховная Рада приняла 4 декабря.

Сегодня, 27 января, Зеленский ввел в действие решение СНБО относительно одобрения законопроекта об усилении ответственности за декларирование недостоверной информации и непредставление декларации. За такие действия законопроектом предусматриваются штрафы до 85 тыс. грн и возврат наказания в виде ограничения или лишения свободы. СНБО одобрил этот законопроект и рекомендовал главе государства подать его на рассмотрение в Верховную Раду как неотложный. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram Автор: Надя Пришляк

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