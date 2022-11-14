Хоть и российская армия покинула правый берег Херсонской области, в Кремле все равно воспринимают город Херсон "своим".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неохотно высказался о визите Владимира Зеленского в Херсон.

Пресс-секретарь Путина не стал комментировать вопрос журналистов о приезде Зеленского в Херсон, но заявил, что областной центр Херсонщины – "это территория России", информирует "РИА Новости".

Таким образом, хоть и русская армия покинула правый берег Херсонской области, в Кремле все равно воспринимают город Херсон "своим".

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Освобождение Херсона

ВСУ 11 ноября зашли в Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны РФ против Украины.

Находясь в Херсоне, Зеленский заявил, что для него важно лично посетить этот деоккупированный город, несмотря на угрозу ударов врага. Это единственный облцентр Украины, который армия РФ смогла захватить и удерживать в оккупации 255 суток.

Валерий Залужный прокомментировал деоккупацию Херсона, заметив, что военная операция по освобождению города продолжалась с начала сентября.

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