В этом году политиком года Зеленского назвали 15% украинцев, в прошлом году так считали 46% граждан.

Политиком года украинцы чаще всего называют действующего президента Украины Владимира Зеленского, но он же возглавил и народный рейтинг «неудачников» года.

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Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

«Можно сказать, что в 2020-м году Украина осталась без политика года. Относительное большинство в этой номинации украинцы отдали действующему президенту Зеленскому, но даже его назвали политиком года лишь 15%. Других политиков вспоминают еще меньше – второе место занимает лидер «Европейской солидарности» Петр Порошенко, которого считают политиком года 9%. Еще более уверенно оба политика возглавляют народный рейтинг "Неудачник года" - действующего президента считают неудачником года 28%, П. Порошенко – 14%», - отмечают в фонде и напоминают, что в прошлом году Зеленского политиком года считали 46% украинцев.

На третьем месте в рейтинге политиков или неудачников года – председатель политсовета партии "оппозиционная платформа - За життя" Виктор Медведчук (6,9% и 2,5% соответственно); на четвертом - лидер этой же партии Юрий Бойко (5,4% и 1,3%). На пятом месте-лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко (5,4% и 2,3%).

*** Общенациональный опрос проведен Фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 5 по 13 декабря 2020 года во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрос осуществлен методом личного интервью face-to-face. В рамках исследования было проведено 2004 интервью с респондентами, проживающими в 131 населенном пункте Украины, выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и по дизайн-эффекту 1,5) не превышает 3,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.

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Автор: Константин Гончаров