Самыми эффективными государственными менеджерами в Украине являются руководитель Офиса президента Андрей Ермак и его заместитель, координатор президентской программы "Большое строительство" Кирилл Тимошенко. Рейтинг лучших управленцев страны опубликовал "Фокус".

Андрей Ермак, который возглавил ОП в феврале 2020 года, смог на высоком уровне организовать работу аппарата президента Владимира Зеленского, в частности на внешнеполитическом направлении, отметили журналисты. Так, Ермак играет немалую роль в подготовке визита Зеленского в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.

Кроме этого, СМИ называет главу ОП ответственным за решение конфликта на Донбассе, а также инициатором борьбы с коррупцией на таможне и в налоговой службе.

Заместитель Ермака Кирилл Тимошенко, который занял второе место рейтинга, отвечает за инфраструктурную программу Зеленского "Большое строительство".

"Из обещанного лично Кириллом Тимошенко вовремя закончены строительные работы в 100 детских садах по всей стране и созданы новые места в этих учреждениях для почти 6 тыс. детей. Также завершены строительные работы в 100 школах, создано 8338 новых учебных мест", - написали журналисты.

В стране также стартовали масштабные дорожные работы: например, в короткие сроки были отремонтированы полтавский отрезок трассы Киев-Харьков, а также 80 км дороги Киев-Харьков-Довжанский на Полтавщине.

По инициативе Тимошенко ГП "Антонов" начало сотрудничать с Министерством обороны и ВСУ в сфере строительства авиалайнеров. В частности, впервые за годы независимости предприятие приняло заказ на три новых самолета Ан-178.

"В этом году Кирилл Тимошенко в рамках "Большого строительства" планирует провести строительно-ремонтные работы на 150 мостах по всей стране, обновить инфраструктуру на острове Хортица, отремонтировать 4500 км дорог государственного значения и 2000 км местного значения", - рассказало издание.

Также в ТОП-10 госменеджеров вошли министр здравоохранения Виктор Ляшко, председатель Государственной фискальной службы Вадим Мельник, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Александр Кубраков, председатель Фонда государственного имущества Дмитрий Сенниченко, директор Фонда гарантирования вкладов физических лиц Светлана Рекрут, руководитель Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Андрей Ярмак и председатель государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук.

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Автор: Григорий Бондарь