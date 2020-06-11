Зеленский теряет позиции, но остается лидером президентского рейтинга - опрос

После Владимира Зеленского в пятерке лидеров симпатий граждан находятся Петр Порошенко, Юрий Бойко, Юлия Тимошенко и Игорь Смешко.

Лидером президентского рейтинга остается действующий глава государства Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного с 24 мая по 4 июня 2020 года.

Согласно данным опроса, если бы выборы президента Украины проходили в начале июня 2020 года, то за Зеленского проголосовали бы 25,7% украинцев.

После него в пятерке лидеров симпатий граждан находятся экс-глава государства Петр Порошенко, которого бы поддержали 11,1% респондентов; председатель партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Юрий Бойко (9%); лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко (6%) и глава партии «Сила и честь» Игорь Смешко (4,6%).

Согласно результатам опроса, за председателя партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко и лидера Радикальной партии Олега Ляшко проголосовали бы по 3% респондентов.

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Фронтмена группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука поддержали бы 2,1% респондентов; экс-народного депутата Александра Вилкула - 1,4%.

За других кандидатов проголосовали бы 2,5% респондентов, 2,6% отметили, что испортили бы бюллетень; 16,2% пока не определились, за кого голосовать. Еще 1,6% опрошенных отказались отвечать на вопросы, а 11,3% сказали, что не будут голосовать на выборах.

В то же время, как отмечается в пресс-релизе по результатам опроса, если рассчитать проценты по тем, кто определился с кандидатом (собственно, именно эти показатели ближайшие к возможным результатам выборов, если бы они проводились в конце мая - начале июня), то получены следующие показатели поддержки: 37,6% респондентов проголосовали бы за Зеленского; 16,2% - за Порошенко, 13,2% - за Бойко, 8,7% - за Тимошенко, 6,8% - за Смешко; 4,4% - за Гриценко, 4,4% - за Ляшко, 3% - за Вакарчука, 2% - за Вилкула. За других кандидатов отдали бы свои голоса 3,6%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) среди 4 тыс. респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки не превышает 1,7%.

Как сообщал УНИАН, по результатам опроса КМИС, проведенного с 17 по 25 апреля об электоральных настроениях украинцев, среди тех, кто определился, за Владимира Зеленского проголосовали 42,6%, за Петра Порошенко - 14,9%; 12,2% – за Юрия Бойко, 9,7% – за Юлию Тимошенко, 6,4% – за Игоря Смешко, 4,3% – за Анатолия Гриценко, 3,5% – за Олега Ляшко, 1,8% – за Святослава Вакарчука, 0,8% – за Александра Вилкула.

А согласно опросу, который был проведен КМИС с 26 по 30 апреля, среди тех, кто собирался голосовать и определился с кандидатом, 41% поддержали бы Зеленского. На втором месте - Петр Порошенко - 16%. Далее Игорь Смешко - 9%, Юрий Бойко - 9%, Юлия Тимошенко - 9%.

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