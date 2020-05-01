Заместитель руководителя ОП назвал "плохой историей" работу ресторана Тищенко в карантин

Все заведения должны соблюдать условия карантина, отметил Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко считает «плохой историей» скандал, связанный с рестораном депутата «Слуги народа» Николая Тищенко, который обслуживает VIP-клиентов, несмотря на карантинный запрет.

Об этом он заявил в эфире Украина 24.

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По его словам, все учреждения должны соблюдать условия карантина.

«Это плохая история, потому что нет разницы, сеть это народного депутата, или это ресторан какого-то обычного предпринимателя. Хотя это не его ресторан, это его прошлый бизнес, связанный с ним. Есть решение, что рестораны должны быть закрыты, и нужно поддерживать эти решения, и делать так, как говорит закон или постановления Кабинета министров», – ответил он.

Как сообщал УНИАН, в выпуске программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" от 27 апреля шла речь о том, что столичный ресторан "Велюр", который связывают с народным депутатом от "Слуги народа" Николаем Тищенко, принимает VIP-гостей во время карантина. Также во время карантина, отмечается в расследовании, ресторан посещал и сам Тищенко.

На это Тищенко в своем Instagram написал: "В "Велюре" я встречаюсь со своими помощниками. С небольшим количеством людей, которые так или иначе готовят большую программу ... преобразования города Киева", - заявил он. 28 апреля полиция проверила информацию СМИ о работе ресторана "Велюр" в Киеве во время карантина.

Как рассказал сотрудник Голосеевского управления полиции Андрей Вернигор, по прибытию администратор заведения открыл вход в ресторан и пустил полицейских внутрь. "В заведении посетителей не было. Там находились несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрещении заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина", - отметил Вернигор.