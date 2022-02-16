Президент отметил, что "все нормальные люди ждут деэскалацию".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не видит анонсированного Россией отвод войск от границ.

Об этом он заявил 16 февраля во время визита на военный полигон, расположенный на западе страны, сообщает BBC.

Президент отметил, что "все нормальные люди ждут деэскалацию".

"Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую имеем, и мы пока что не видим ни одного отвода. Мы только что услышали об этом", - заявил Зеленский.

"Относительно угрозы, я много раз говорил, что мы спокойно относимся к любым угрозам, потому что помним, что все это началось не вчера. Это происходит уже много лет", - добавил Зеленский.

Зеленский говорит, что "когда войска отведут, это увидят все", а не только военные или разведка.

"Но пока это лишь заявления", - отметил президент.

Как сообщал УНИАН, официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что российские военные вернутся в пункты постоянной дислокации после окончания учений, а подразделения Южного военного округа и Западного военного округа уже начали погрузку на транспорт и должны были отправиться к месту дислокации 15 февраля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал, что больше верить увиденным фактам об отводе российских войск, а не заявлениям.

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