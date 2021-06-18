Россия продолжает удерживать на украинском направлении группировки общей численностью около 94 тыс. человек, более 1250 танков, 3,2 тыс. боевых бронированных машин, 1,7 тыс. артиллерийских систем различного калибра, 600 боевых самолетов и вертолетов, 90 кораблей и подводных лодок.
Об этом сообщил начальник административного управления Главного управления разведки Минобороны Виктор Мертвиченко в ответе на информационный запрос УНИАН относительно ситуации с безопасностью на российско-украинской границе.
В частности, с 22 апреля, когда было объявлено о начале отвода войск РФ от границ Украины и сегодня, 18 июня, ГУР Минобороны фиксирует частичный отвод российских войск от государственной границы Украины и с временно оккупированной территории АР Крым.
Отмечается, что большинство личного состава, передислоцированного к государственной границе, подразделений ВС РФ возвращены в пункты постоянной дислокации.
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В то же время, на российских полигонах вблизи госграницы Украины осталась их боевая техника.
ГУР МО прогнозирует возвращение в конце июня личного состава указанных подразделений для участия в совместном стратегическом учении ВС РФ и Беларуси «Запад 2021».
«Наращивание группировки ВС РФ вблизи госграницы Украины представляет непосредственную военную угрозу нашему государству», - отмечают в разведке.
«РФ продолжает удерживать на украинском направлении группировки общей численностью около 94 тыс. человек, более 1250 танков, 3,2 тыс. боевых бронированных машин, 1,7 тыс. артиллерийских систем различного калибра, 600 боевых самолетов и вертолетов, 90 кораблей и подводных лодок», - отметил Мертвиченко.
Стягивание российских войск к границе Украины
В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.
22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».
6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которые РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.
13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.
19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженные силы России и Беларуси «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.
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