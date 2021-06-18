Начиная с 22 апреля ГУР Минобороны фиксирует частичный отвод российских войск от государственной границы Украины и с временно оккупированной территории АР Крым.

Россия продолжает удерживать на украинском направлении группировки общей численностью около 94 тыс. человек, более 1250 танков, 3,2 тыс. боевых бронированных машин, 1,7 тыс. артиллерийских систем различного калибра, 600 боевых самолетов и вертолетов, 90 кораблей и подводных лодок.

Об этом сообщил начальник административного управления Главного управления разведки Минобороны Виктор Мертвиченко в ответе на информационный запрос УНИАН относительно ситуации с безопасностью на российско-украинской границе.

В частности, с 22 апреля, когда было объявлено о начале отвода войск РФ от границ Украины и сегодня, 18 июня, ГУР Минобороны фиксирует частичный отвод российских войск от государственной границы Украины и с временно оккупированной территории АР Крым.

Отмечается, что большинство личного состава, передислоцированного к государственной границе, подразделений ВС РФ возвращены в пункты постоянной дислокации.

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В то же время, на российских полигонах вблизи госграницы Украины осталась их боевая техника.

ГУР МО прогнозирует возвращение в конце июня личного состава указанных подразделений для участия в совместном стратегическом учении ВС РФ и Беларуси «Запад 2021».

«Наращивание группировки ВС РФ вблизи госграницы Украины представляет непосредственную военную угрозу нашему государству», - отмечают в разведке.

«РФ продолжает удерживать на украинском направлении группировки общей численностью около 94 тыс. человек, более 1250 танков, 3,2 тыс. боевых бронированных машин, 1,7 тыс. артиллерийских систем различного калибра, 600 боевых самолетов и вертолетов, 90 кораблей и подводных лодок», - отметил Мертвиченко.

Стягивание российских войск к границе Украины

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский отметил, что из десятков тысяч военных, которые РФ разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, она отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

13 мая в миссии США при ОБСЕ заявили о переброске Россией тяжелых видов вооружения в оккупированный Крым. Среди прочего, речь идет о танках, минометах калибра 120 мм, гаубицах калибра 122 мм и бронетехнике.

19 мая главнокомандующий Вооруженных сил, генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что совместные стратегические учения вооруженные силы России и Беларуси «Запад-2021», которые запланированы на сентябрь этого года, представляют потенциальную угрозу для Украины.

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Автор: Константин Гончаров