При этом Разумков признал, что ротации в экономическом блоке теоретически возможны.

В ближайшее время серьезных перестановок в правительстве не будет, а оснований для роспуска Верховной Рады нет.

Такое мнение в эфире NewsOne высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

"Я не думаю, что мы в ближайшее время будем видеть глобальную ротацию в Кабинете министров", - сказал он.

При этом он признал, что ротации в экономическом блоке теоретически возможны.

"Теоретически это возможно. И это может быть инициировано даже одним народным депутатом, а зал будет определяться, поддержать или отклонить это предложение", - добавил он.

Разумков также прогнозирует, что парламент ІХ созыва доработает до конца своей каденции. По его словам, на сегодня нет законных оснований для досрочного прекращения полномочий нынешнего созыва.

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Возможность отставки Кабмина

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 1 сентября заявил, что пока нет никаких инициатив по отставке Кабинета министров уже этой осенью.

Первый замглавы ВР Руслан Стефанчук отметил, что министр экономики Игорь Петрашко и глава Минфина Сергей Марченко в ближайшее время могут быть отправлены в отставку. Кадровые решения будут приниматься после того, как Кабмин предложит Верховной Раде проект государственного бюджета на 2021 год.

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура заявляет, что, по некоторой информации, министр экономики Игорь Петрашко "уже собирает свои вещи".

Денис Шмыгаль стал премьер-министром 4 марта 2020 года, сменив на этом посту Алексея Гончарука.

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Автор: УНИАН