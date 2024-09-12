Storm Shadow - это англо-французская крылатая ракета с максимальной дальностью полета около 250 километров.

Есть веские основания полагать, что США и Великобритания готовы в течение нескольких дней снять ограничения на использование Украиной ракет большой дальности по целям на территории России. В частности, речь идет о ракетах Storm Shadow. В BBC описали, какое влияние эти ракеты могут оказать на ход войны.

По словам военного аналитика и бывшего офицера британской армии Джастина Крампа, Storm Shadow уже стали высокоэффективным оружием для Украины, точно поражая хорошо защищенные цели на оккупированной Россией территории.

"Неудивительно, что Киев лоббировал их использование на территории России, особенно для нацеливания на аэродромы, используемые для проведения атак планирующими бомбами", - отметил он. Видео дня

Он уверен, что несмотря на предпринятые меры Москвой, удары указанными ракетами "затруднят обеспечение военной логистики, командования и управления, а также авиационной поддержки":

"И даже если российские самолеты отойдут дальше от границ Украины, чтобы избежать ракетной угрозы, они все равно понесут увеличение времени и затрат на каждый вылет на линию фронта".

Директор по военной науке аналитического центра Rusi Мэтью Сэвилл считает, что снятие ограничений на удары дальнобойными ракетами по российской территории поставит РФ перед дилеммой: где разместить свои драгоценные средства ПВО, что, в свою очередь, облегчит прохождение украинских беспилотников. В то, что Storm Shadow переломят ситуацию, он не верит.

Ракеты Storm Shadow - что о них известно

В издании напоминают, что Storm Shadow - это англо-французская крылатая ракета с максимальной дальностью полета около 250 километров. Французы называют ее SCALP.

"Она запускается с самолета, затем летит со скоростью, близкой к скорости звука, огибая рельеф местности, а затем падает и взрывает свою фугасную боеголовку. Storm Shadow считается идеальным оружием для проникновения в укрепленные бункеры и хранилища боеприпасов", - говорится в статье.

Как акцентировали в BBC, каждая такая ракета стоит около 1 миллиона долларов, в связи с чем их обычно запускают как часть тщательно спланированного потока гораздо более дешевых беспилотников, чтобы сбить с толку и измотать противовоздушную оборону противника.

Напомним, ранее в NYT взвесили, стоит ли Украине разрешить удары вглубь России.

Указывалось со ссылкой на мнения экспертов, что американские ракеты ATACMS, в частности, могут быть нацелены на российские наземные системы ПВО, угрожающие украинскому флоту истребителей F-16. Самолеты же в свою очередь могут сыграть решающую роль в борьбе с российскими управляемыми авиабомбами.

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