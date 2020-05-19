Порошенко жаловался Байдену на "Самопомощь" и призывал не давать ей гранты – аудиозапись

Согласно "пленкам", партия Андрея Садового не шла навстречу предложениям экс-президента Петра Порошенко.

Бывший президент Петр Порошенко во время якобы одной из бесед с тогдашним вице-президентом США Джо Байденом, говоря о ходе процесса создания новой коалиции и утверждения нового состава Кабмина, заявил, что политическая сила мэра Львова Андрея Садового получила "значительную финансовую поддержку" от США.

Соответствующий аудиозапись обнародовал в Киеве народный депутат Андрей Деркач, передает ТСН.

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"Моим основным приоритетом было избежать проведения досрочных выборов. Новая или восстановленная коалиция должна быть проевропейская и ориентирована на проведение реформ. "Самопомощь" получила мои предложения. По технократическому правительству Наталии Яресько и присоединению к коалиции, поскольку причина политического кризиса в том, что три фракции ("Самопомощь", "Батькивщина" и "Радикальная партия") вышли из коалиции и мы вместе с премьер-министром остались в меньшинстве. Я пригласил "Самопомощь" и предложил им или поддержать Яресько, или предложить своего лидера в премьер-министры. Они взяли время на размышление и после нескольких дней ответили, что готовы начать переговоры относительно возможной коалиции, но не быть членом коалиции. Только голосовать за это. Я сказал, что это невозможно, согласно нашей Конституции, они должны персонально подписать свое членство в коалиции. Но даже за это они выдвинули три предпосылки. Первая – изменение или отставка генерального прокурора, о чем я уже говорил, что это уже произошло – я отправил письмо о его отставке в парламент и сейчас он в парламенте, и это должно произойти безотлагательно. Вторая – изменения в ЦИК. Я сказал, что не понимаю, почему Комиссия является вопросом коалиции, если не планируется проведение выборов. Но хорошо, я был готов изменить ЦИК. Но третья – они сказали, что хотят изменить закон о выборах, на что я ответил отрицательно, поскольку я категорически против проведения досрочных парламентских выборов, отметив: "Изменения в избирательное законодательство будут стимулировать вас и Тимошенко к проведению досрочных парламентских выборов, что совершенно неприемлемо для меня". Они сказали, что без изменений в закон о выборах, с чем нет связи, они даже не будут начинать дискуссии о членстве в коалиции. Без "Самопомочі" с отказом Тимошенко и Ляшко мы не имеем 226 голосов для поддержки Яресько", - рассказал Порошенко Байдену.

При этом бывший президент добавил, что американцы имеют "значительное влияние на лидеров "Самопомощи" для того, чтобы утвердить Наталью Яресько на посту украинского премьера.

"Насколько я понимаю, наши партнеры и американские друзья имеют значительное влияние на лидеров "Самопомощи" и я попросил Павла позвонить Тори и связаться с послом для возможного увеличения давления и поддержки кандидатуры Яресько "Самопомощью". Два часа назад сразу после сообщения Яресько в Фейсбуке, я позвонил еще раз Садовому. К сожалению, он уехал на выходные в Европу и сказал, что не готов к поддержке Яресько или к любому положительному ответу. И это в ситуации, когда наши партнеры из США предоставили гранты "Самопомощи", значительную финансовую поддержку...", - сказал Порошенко. Он также призвал Байдена на предоставлять грантов партии Садового.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2020 года народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи разговоров бывшего вице-президента США Джо Байдена, экс-главы Госдепа Джона Керри и экс-президента Украины Петра Порошенко. На записях, в частности, можно услышать, как Порошенко, находясь на посту главы государства, обсуждает с американскими политиками немало вопросов внутренней политики в Украине: тарифы, национализацию "Приватбанка", увольнение Шокина и назначение Луценко на должность генпрокурора, а также многое другое.