В ближайшие дни такого разговора нет в планах Путина, заявляет его пресс-секретарь.

В Кремле заявляют, что телефонный разговор президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина «в случае необходимости» может быть легко согласован.

Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Вы знаете, что мы не анонсируем конкретный телефонный разговор. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента», - сказал Песков, комментируя сообщения в ряде украинских СМИ о том, что Зеленский якобы запросил телефонный разговор с Путиным.

Песков подчеркнул, что «при необходимости такой разговор может быть легко согласован через имеющиеся каналы общения».

Кроме того, на вопрос, не считают ли в Кремле, что ситуация в Нагорном Карабахе может повториться на Донбассе из-за «реваншистских планов Киева», Песков ответил отрицательно.

Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно

10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.

В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.

Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.

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Автор: Роман Цимбалюк