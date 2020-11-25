В Кремле заявляют, что телефонный разговор президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина «в случае необходимости» может быть легко согласован.
Как передаёт собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Читайте такжеПутин продлил контрсанкции, в том числе против Украины
«Вы знаете, что мы не анонсируем конкретный телефонный разговор. Пока в ближайшие дни такого разговора нет в планах президента», - сказал Песков, комментируя сообщения в ряде украинских СМИ о том, что Зеленский якобы запросил телефонный разговор с Путиным.
Песков подчеркнул, что «при необходимости такой разговор может быть легко согласован через имеющиеся каналы общения».
Кроме того, на вопрос, не считают ли в Кремле, что ситуация в Нагорном Карабахе может повториться на Донбассе из-за «реваншистских планов Киева», Песков ответил отрицательно.
Мирное соглашение по Нагорному Карабаху: что известно
- 10 ноября ночью премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подписал с Азербайджаном и Россией соглашение о прекращении войны в Нагорном Карабахе.
- В Нагорном Карабахе после завершения боевых действий будет развернута совместная миротворческая миссия России и Турции.
- Жители Еревана, протестовавшие против решения о прекращении войны в Нагорном Карабахе, прорвали оцепление и ворвались в здание правительства Армении.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram