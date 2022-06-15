Проблемы с поставками вооружения могут способствовать возникновению у Москвы ощущения, что она может выиграть войну.

Запад передал Украине меньше обещанного количества вооружения. Экспертами наблюдаются проблемы с логистикой и обучением, что еще больше утрудняет поставки оружия.

Об этом говорится в материале Financial Times.

Журналисты напоминают, что, по словам высокопоставленных лиц Украины, ВСУ нуждаются в артиллерийских снарядах, гаубицах, танках и дальнобойных РСЗО.

Авторы материала, анализируя открытые источники, выяснили, что в течение полномасштабной войны РФ против Украины украинским силам больше всего передали танков (270+) из 500 запрошенных, гаубиц (250+) из 1000, намного меньше систем РСЗО (50+) из 300.

По словам Майкла Кофмана, ведущего аналитика по России аналитического центра CNA в США, среди трудностей — проблемы с поставками западных стран, нежелание некоторых стран поставлять оружие и время, необходимое для доставки оружия на фронт, чтобы украинские бойцы научились ими пользоваться.

"Украине было обещано много техники, и вы немало видите на поле боя. Но есть и значительные трудности с его освоением и использованием"... Техническое обслуживание — это реальная проблема, связанная с поддержанием этого оборудования в рабочем состоянии", - сказал Кофман в подкасте War on the Rocks.

Аналитики добавляют, что такие проблемы могут способствовать возникновению у Москвы ощущения, что она может выиграть войну. Разногласия Запада по поводу военной помощи и успехи России на Донбассе, основанные на "грубой силе и больших потерях" среди собственных войск, усилили это впечатление.

Как писал УНИАН, третья встреча Контактной группы поддержки Украины пройдет в Брюсселе 15 июня. Председательствовать будет лично глава Пентагона Ллойд Остин.

Последнее время украинские официальные лица высказывают все больше недовольства задержками поставок со стороны западных стран тяжелого вооружения для ВСУ.

Ранее министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина проходит через критическую фазу войны.

В настоящее время продолжаются ожесточенные бои на Донбассе. Враг сконцентрировал все усилия на захвате Северодонецка.

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