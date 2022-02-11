Эксперты призывают Верховную Раду в ближайшее время вынести на голосование законопроект №7023, который предусматривает снижение НДС на продукты питания до 0% и на услуги ЖКХ до 7%. Об этом написал на своей странице в Facebook экономист Данил Монин.

"Бороться с инфляцией можно разными способами. Можно через поднятие учётной ставки НБУ. Но, как показывает практика, эта мера не очень эффективна и обычно тормозит развитие нашей экономики, которая и так особо не растет. Можно терроризировать всех продавцов, требуя придерживаться при продаже наценки 10% с огромными админзатратами и коррупционными рисками. Можно действовать точечно, пытаясь помочь конкретным производителям через адресные дотации, но не факт, что в рознице цена упадет. А можно просто временно снизить ставку НДС, как это сделала Польша и как как планируют сделать во всем Евросоюзе! Я очень рад, что партия "За майбутнє", зарегистрировала законопроект № 7023, суть его вы видите на картинке, который предлагает воздействовать на инфляцию при продаже потребителям 2-х существенных позиций для малообеспеченных граждан — продуктов питания по ставке НДС 0% и коммунальных услуг (газ, электроэнергия, вода, тепло) по ставке 7%. Считаю, что работают простые и эффективные решения. Законопроект № 7023 как раз такой! Предлагаю народным депутатам вынести его на голосование в Верховную Раду!", — написал экономист.

Как сообщалось ранее, депутатская группа "Партія "За майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 7023.

Документом предусматривается, что ставка НДС в 0% будет временно установлена на операции по поставке продуктов питания, произведенных на территории Украины (кроме тех продуктов, которые освобождены от налогообложения). Ставка НДС в 7% — на услуги по поставке и распределению природного газа (кроме сжиженного), поставке и распределению электроэнергии, тепловой энергии, горячей воды, централизованному водоснабжению и водоотводу. Как отмечают авторы, принятие законопроекта приведет украинское законодательство в соответствие с европейским, так как в ЕС планируется установить нулевой НДС на продукты с 1 июля. Кроме того, экономический эффект от законопроекта частично нивелирует ценовой удар, вызванный удорожанием газа и энергоносителей, так как они оказывают существенное влияние на себестоимость продукции, а значит, и на цены в магазинах.