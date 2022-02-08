Палица подчеркнул, что власть уже сегодня должна думать о том, как остановить рост цен и поддержать украинских производителей.

Депутатская группа "Партия "За майбутнє" зарегистрировала в Верховной Раде законопроект № 7023, который предусматривает снижение налога на добавленную стоимость на продукты питания, произведенные в Украине, до 0%, а также на услуги ЖКХ — до 7%. Такие ставки НДС предлагается установить временно-до 1 января 2023 года.

Об этом сообщил лидер партии "За майбутнє", народный депутат Игорь Палица.

"По всему миру из-за рекордных тарифов на газ стремительно дорожают продукты, потому что производители вынуждены закладывать в цену стоимость энергоносителей. Чтобы спасти своих граждан и поддержать отечественных производителей, государства Европейского Союза договорились о снижении до 0% налога на добавленную стоимость на мясо, рыбу, молоко, овощи, фрукты, хлеб, масло и другие основные продукты питания с 1 июля этого года. Если в Украине будет действовать нынешняя ставка НДС на уровне 20%, то уже летом украинская продукция будет стоить значительно дороже, чем европейская. Наши производители просто не выдержат конкуренции, большинство обанкротится, многие люди останутся без работы", — отметил Игорь Палица.

Он подчеркнул, что власть уже сегодня должна думать о том, как остановить рост цен и поддержать украинских производителей. Поэтому партия "За майбутнє" будет добиваться рассмотрения законопроекта № 7023 на следующей неделе.

"Мы требуем вынесения этого законопроекта на рассмотрение Верховной Рады на следующей пленарной неделе, которая начнется 15 февраля. Призываем все фракции парламента поддержать нашу инициативу. Украина должна срочно ввести сниженные ставки НДС! Потому что потом никакие акции "Покупай украинское" не помогут, если наши продукты будут в два раза дороже, чем европейские", — заявил Игорь Палица.