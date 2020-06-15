Рада в пятницу заслушает руководителей Минфина и Минобразования

Такое предложение поддержали все фракции парламента.

Во время Часа вопросов к правительству в пятницу, 19 июня, Верховная Рада планирует заслушать временно исполняющего обязанности министра образования Любомиру Мандзий и министра финансов Сергея Марченко.

Как передает корреспондент УНИАН, такое предложение поддержали все фракции парламента сегодня во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

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Перед этим была длительная дискуссия относительно того, какой из вопросов рассматривать в пятницу. Фракция «Слуга народа» предлагала заслушать министра финансов, а все остальные фракции говорили о необходимости заслушать вопрос о проведении внешнего независимого оценивания.

Во время Согласительного совета подчеркивалось, что людей необходимо успокоить, поскольку есть много разговоров о возможности отмены ВНО. В итоге решили, что оба эти вопроса будут рассмотрены в пятницу во время Часа вопросов к правительству.

Как сообщал УНИАН, в четверг парламент планирует рассмотреть законопроект о всеукраинском референдуме.

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