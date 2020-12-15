Парламент после перерыва продолжил заседание.

Сегодня Верховная Рада Украины рассмотрит во втором чтении проект закона «О государственном бюджете Украины на 2021 год».Читайте такжеВ Раде объявлен перерыв до 16: 00

Кроме того, ВР 15 декабря продлила еще на год действие закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей».

Ранее, 14 декабря, Комитет Верховной рады по вопросам бюджета после двухчасовых дискуссий утвердил Бюджет на 2021 год, а также изменения в Бюджетный кодекс.

Госбюджет-2021

Кабмин на заседании 26 ноября утвердил проект государственного бюджета на 2021 год. Документ предусматривает дефицит в размере 5,5% валового внутреннего продукта, доходы в размере 1 трлн 92 млрд грн и расходы в размере 1 трлн 328 млрд грн.

9 декабря 2020 года председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявляет, что парламент будет рассматривать проект закона О государственном бюджете Украины на 2021 год 15 декабря.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Надя Пришляк