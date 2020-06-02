Началось пленарное заседание Рады (прямая трансляция)

В повестке дня, в частности, обращение к мировому сообществу относительно осуждения нарушений Россией прав и свобод крымскотатарского народа

Верховная Рада сегодня рассмотрит проект постановления об обращении ВР к Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи НАТО, Парламентской ассамблеи ОЧЭС, правительствам и парламентам государств мира по чествованию жертв геноцида крымскотатарского народа и осуждения нарушений российской Федерацией как государством-агрессором прав и свобод крымскотатарского народа.

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Как передает корреспондент УНИАН, также депутаты должны рассмотреть для включения в повестку дня и принятия решения проект закона о внесении изменений в закон «Об оценке воздействия на окружающую среду» по предотвращению возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№3438).

Среди прочего, в первом чтении будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в закон «О Высшем антикоррупционном суде» по обеспечению суда помещением и другим вопросам работы суда (№3348).

Также планируется рассмотреть проект закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно права физического лица на смену отчества (№2450) и проект закона о внесении изменений в статью 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности пешеходов за нарушение правил дорожного движения (№ 2697).

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