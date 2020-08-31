По ее словам, бездействие властей может иметь катастрофические последствия для всей страны.

Верховная Рада Украины должна немедленно внести изменения в государственный бюджет с целью предусмотреть финансирование на закупку защитных средств – масок, антисептиков, дезинфекторов – для украинских школ. Иначе учебные заведения могут превратиться в очаги распространения COVID-19, что будет иметь крайне негативные последствия для всей страны.

Об этом сообщила народный депутат Украины из группы "За будущее", первый заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Ирина Констанкевич.

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"Мы на пороге нового учебного года, который будет одним из самым сложным в истории новейшей Украины. Вызовы эпидемии коронавируса требуют оперативной и эффективной реакции всех ветвей государственной власти. К сожалению, пока государство не демонстрирует намерения защищать учеников и учителей от угрозы распространения инфекции в учебных заведениях. Есть лишь формальное распоряжение правительства о закупке за счет местных бюджетов для учебных заведений защитных масок, антисептиков для рук, дезинфекционных средств для поверхностей. Однако в местных бюджетах денег на это нет, а помощь со стороны центральной власти им не поступала. В результате уже сейчас директора школ обязывают родителей учеников покупать все эти средства за свой счет", – заявила Констанкевич.

По ее словам, бездействие властей может иметь катастрофические последствия для всей страны.

"Не обеспечив школы всем необходимым, государство ставит под удар как учеников, так и учителей. Ведь завтра именно школы станут центрами распространения коронавируса, откуда дети принесут его домой. А учителя, большинство которых есть люди среднего и старшего возраста, рискуют собственным здоровьем, потому что именно в этом возрасте болезнь переносится наиболее сложно. Если бездействовать, то в октябре мы будем иметь уже совсем другую статистику по заболеваемости коронавирусом, по крайней мере, в несколько раз выше, чем сегодняшние показатели", – убеждена народный депутат Украины.

Констанкевич предлагает действовать немедленно.

"Правительству следует тщательно просчитать, сколько средств необходимо, чтобы обеспечить школы защитными средствами до конца 2020 года. В свою очередь, Верховная Рада должна безотлагательно рассмотреть изменения в государственный бюджет и направить необходимые ресурсы на места. Депутатская группа "За будущее" будет инициировать и поддерживать это решение. Также мы требуем, чтобы силами МОН и Минздрава было обеспечено регулярное тестирование учителей на коронавирус, чтобы вовремя выявлять больных и локализовать распространение инфекции. Кроме того, я совместно с коллегами зарегистрировала законопроект 3036а, предусматривающий социальную защиту педагогов, которые подвергаются рискам заболеть COVID-19. Рассчитываем на его оперативное и позитивное рассмотрение парламентом. Считаем, что вопросы безопасности в условиях пандемии должны быть на первом месте, а каждое решение власти должно подкрепляться ресурсами для его выполнения", – подчеркнула Констанкевич.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2021 год.

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Автор: УНИАН