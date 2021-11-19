В то же время, пока необходимости в чрезвычайном положении нет.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский просит Верховную Раду быть готовой ввести чрезвычайное положение в областях на границе с Беларусью из-за вероятного наплыва нелегальных мигрантов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Монастырский сказал во время выступления в Верховной Раде на Часе вопросов к правительству.

"Оценка всего комплекса рисков и угроз миграционного кризиса подталкивает к выводу: в случае необходимости Верховной Раде Украины нужно быть готовой рассмотреть вопрос о введении чрезвычайного положения в приграничных областях или в приграничных районах в соответствующих приграничных областях", - сказал Монастырский.

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В то же время, глава МВД отметил, что пока такой необходимости нет.

Как сообщал УНИАН, с конца мая Беларусь способствует нелегальному проникновению мигрантов в Евросоюз через свою территорию. Так Минск отреагировал на ужесточение западных санкций в отношении Беларуси. В ЕС такой шаг назвали "гибридной атакой" Беларуси. Евросоюз готовит пятый пакет санкций в отношении режима Александра Лукашенко из-за использования им мигрантов в качестве инструмента против стран блока.

Особенно напряженная ситуация на польско-белорусской границе наблюдается в последние недели.

Украина усилила охрану границы в связи с этой ситуацией. Кроме того, глава МВД Денис Монастырский заявил, что в приграничных областях Украины могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации на границе с Беларусью.

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Автор: Виталий Саенко