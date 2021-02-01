По словам народного депутата, Украина приблизились к кризису невиданного масштаба.

Народные депутаты не достойны своего звания, если не осознают всю сложность ситуации, в которой оказалась Украина. Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» Вадим Рабинович, выступая на заседании Согласительного совета лидеров депутатских групп и фракций в понедельник, 1 февраля.

«Еще много лет мы можем собираться за этим столом, но если не осознаем всю трагичность ситуации, в которой сегодня находится Украина, – грош всем нам цена!» – заметил народный депутат.

Парламентарий напомнил о недавней беседе глав парламентских фракций с премьер-министром Украины, по результатам которой достигнута договоренность во вторник, 2 февраля, провести закрытую встречу. Вадим Рабинович назвал ее необходимой, ведь крайне важно понять, есть ли у правительства хоть какой-то вариант выхода, в первую очередь из тарифной катастрофы.

«Друзья, время шуток и клоунады истекло – страна приблизилась к кризису такого масштаба, какого многострадальная Украина еще не видела! И я буду рад получить во вторник ответы хоть на какие-то вопросы. Но если поймем, что у правительства нет вариантов выхода из кризиса, что кроме набивания собственных карманов другой цели оно не преследует, мы вынуждены будем обратиться ко всем политическим партиям, фракциям и группам парламента с предложением объединиться ради спасения Украины», – предупредил политик.

Сопредседатель ОПЗЖ уверен, что сейчас – самое время объединиться.

«Мы должны встать под один флаг – флаг Украины, на котором не будет ни политических лозунгов, ни названий партий. Мы должны это сделать ради спасения страны от дилетантов, которые дорвались до власти и уверены в том, что и дальше могут управлять страной, безнаказанно убивая то, что хоть как-то еще работает и позволяет выживать народу. Если увидим, что Кабмин не слышит, что он намерен продолжить свой убийственный путь, тогда мы должны объединиться с народом Украины и возглавить протестные настроения, которые наблюдаем в обществе уже несколько месяцев подряд!» – резюмировал Вадим Рабинович.

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Автор: УНИАН