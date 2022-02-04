По его мнению, Путин пытается активно тестировать "красные линии" Запада.

Министр иностранных дел Украины (2014-2019 годов) Павел Климкин отмечает, что президенту России Владимиру Путину сейчас не выгодно идти в "жесткую историю массивных военных провокаций".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"Сейчас все зависит от переговоров между Россией и Соединенными Штатами... Так же как и, и это очень важно понимать, от переговоров между Россией и Китаем. Завтра, кстати, они встречаются в начале Олимпиады", - отметил Климкин.

Читайте такжеЗеленский и Макрон поговорили второй раз за неделю: о чем шла речьПо мнению бывшего министра, между ними есть реальная координация и Путин пытается тестировать на "красные линии" Запада.

"Поэтому пока Путину не выгодно идти в жесткую историю массивных военных провокаций", - сказал Климкин.

Напомним, временная поверенная в делах Соединенных Штатов Америки Кристина Квин подчеркивает, что все международное общество будет очень скептически настроенное к любым заявлениям России о якобы спровоцированных или осуществленных Украиной атаках.

Вас также могут заинтересовать новости: