В новогоднем поздравлении он вспомнил 42 мировых лидеров.

Президент РФ Владимир Путин разослал мировым лидерам поздравления с Рождеством и Новым годом, однако президентов Грузии и Украины уже традиционно проигнорировал.

Новогоднее поздравление появилось на сайте Кремля.

Путин поздравил с Новым годом и Рождеством лидеров 42 стран. В списке, в частности, новый канцлер Германии Олаф Шольц, президент США Джо Байден и президент Франции Эммануэль Макрон.

Читайте такжеУ Зеленского прокомментировали возможность нового разговора с БайденомКроме того, приветствие российский президент направил некоторым бывшим лидерам, например Ангеле Меркель, Сильвио Берлускони и Биньямину Нетаньяху.

Второй год подряд в поздравительном списке нет президента Украины Владимира Зеленского и лидера Грузии Саломе Зурабишвили.

Отдельно Путин поздравил с Новым годом и Рождеством руководителей международных организаций: генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, руководительницу Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Ранее стало известно, Джо Байден и Владимир Путин 30 декабря проведут телефонный разговор, он запланирован на 22:30 по киевскому времени.

Байден и Путин общались 7 декабря с помощью закрытого канала видеосвязи. Во время разговора Байден предупредил президента РФ о решительных экономических и других мерах в случае усиления военной активности на границе с Украиной.

После переговоров советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Байден отказался идти на уступки Путину в вопросе перспективы вступления Украины в НАТО.

Также Салливан заявил, что США окажут Украине дополнительную оборонную помощь.

8 декабря Байден заявил, что не рассматривает возможность отправки в Украину американских войск в одностороннем порядке.

9 декабря состоялся телефонный разговор Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Байден поддержал принцип "не согласовывать никаких решений и не проводить обсуждений об Украине без участия самой Украины".

17 декабря РФ предложила НАТО отказаться от принятия Украины и "от ведения любой военной деятельности" на ее территории. Также Россия предложила США не создавать военные базы на территории стран бывшего СССР и не принимать эти страны в НАТО.

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