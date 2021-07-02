Так пресс-секретарь президента России ответил на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов Украины и РФ после противоположной риторики в отношении двух стран.

В Кремле заявили, что не ведут никакой подготовки к возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.

ак передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подобные заявления (Зеленского) никак, наверное, не укладываются в процесс подготовки встречи. И к слову сказать, если абстрагироваться от таких неудачных, с нашей точки зрения, заявлений, субстантивно никакой подготовки не ведется и никакие шаги в этом плане не предпринимаются", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, актуальна и возможна ли встреча президентов Украины и РФ после противоположной риторики в отношении двух стран.

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Отвечая на вопрос УНИАН, не означают ли слова Путина об украинцах и россиянах как об "одном народе" желания Кремля разместить на неоккупированных территориях Украины российский флаг, Песков сказал: "У нас нет желания размещать флаг в Украине. Мы с уважением относимся к суверенности Украины. Но, конечно, мы не можем позитивно как-то реагировать на подобные слова президента Зеленского. Здесь я затрудняюсь в том, чтобы хоть как-то проанализировать, почему сказаны эти слова. С другой стороны, может быть, они как-то выдраны из контекста. Этого я тоже не могу исключить. Звучит странно".

Ранее Зеленский прокомментировал слова Путина, сказанные президентом РФ во время прямой линии с россиянами. Путин заявил, что считает российский и украинский народы единым целым. Зеленский на это сказал, что в таком случае в Москве ходили бы гривны, а над Госдумой РФ развевался бы желто-голубой флаг.

Встреча Зеленского и Путина: что известно

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в "любой точке" Донбасса, где идет война.

22 апреля Путин заявил о готовности обсудить с Зеленским в Москве двусторонние отношения в любое удобное время, но отказался обсуждать "проблему Донбасса". При этом он в очередной раз повторил, что для решения "проблемы Донбасса" руководству Украины нужно общаться с подконтрольными России боевиками из "ДНР" и "ЛНР", а уже потом с Россией.

26 апреля Зеленский заявил о подготовке к встрече с президентом России и сообщил, что дал соответствующее поручение руководителю ОП Андрею Ермаку.

25 июня Зеленский заявил, что в вопросе его возможной встречи с Путиным сейчас "мяч на стороне РФ". Также Зеленский отметил, что Офис президента Украины и Администрация президента РФ уже контактировали относительно тем переговоров, срока и места двусторонней встречи.

30 июня Путин заявил, что не знает, о чем говорить с Зеленским, поскольку тот якобы "отдал свою страну под полное внешнее управление". "Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и Париже", - считает Путин.

"И о чем разговаривать? Тем не менее, я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить", - добавил он.

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Автор: Роман Цимбалюк