Результаты промежуточных выборов ЦИК должна установить до 12 апреля.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта.

Читайте такжеПрезидент Европейского Совета намерен вскоре посетить УкраинуОб этом сообщила пресс-служба ЦИК.

В частности, зарегистрирован кандидат в народные депутаты Украины Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее", в одномандатном избирательном округе №87.

Также зарегистрированы Виктория Шилова в ОИО №50 (Донецкая область) и Михаил Ноняк - в ОИО №87 (Ивано-Франковская область).

Выборы в Украине

22 января ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народных депутатов 28 марта.

Предвыборная агитация продлится до 26 марта. Традиционно суббота перед днём выборов воскресеньем (27 марта) - день тишины.

Результаты промежуточных выборов ЦИК должна установить до 12 апреля.

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Автор: Юлия Петриченко