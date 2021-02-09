Центральная избирательная комиссия зарегистрировала трех кандидатов на промежуточных выборах народного депутата Украины 28 марта.
Читайте такжеПрезидент Европейского Совета намерен вскоре посетить УкраинуОб этом сообщила пресс-служба ЦИК.
В частности, зарегистрирован кандидат в народные депутаты Украины Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее", в одномандатном избирательном округе №87.
Также зарегистрированы Виктория Шилова в ОИО №50 (Донецкая область) и Михаил Ноняк - в ОИО №87 (Ивано-Франковская область).
Выборы в Украине
22 января ЦИК утвердила календарный план основных организационных мероприятий по подготовке и проведению промежуточных выборов народных депутатов 28 марта.
Предвыборная агитация продлится до 26 марта. Традиционно суббота перед днём выборов воскресеньем (27 марта) - день тишины.
Результаты промежуточных выборов ЦИК должна установить до 12 апреля.
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