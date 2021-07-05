Шестеро депутатов вообще не были зарегистрированы ни на одном заседании парламента в прошлом месяце.

Менее 70% народных депутатов посетили все заседания Верховной Рады в июне 2021 года.

Такие данные на своей странице в Facebook в понедельник, 5 июля, обнародовал Комитет избирателей Украины.

КИУ проанализировал посещение народными депутатами пленарных заседаний ВР в июне. Всего в июне состоялось 11 пленарных заседаний.

"Все из них посетил только 291 народный депутат или 68% от состава Верховной Рады", - отметили в комитете.

В июне 2021 года в Верховной Раде насчитывалось 422 депутата, то есть заседания того месяца хотя бы раз прогуливал 131 народный избранник.

Кто из нардепов больше всего прогуливал

Шесть человек не были зарегистрированы ни на одном заседании. Это Виктор Медведчук, Тарас Козак, Вадим Столар (все - фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), Леся Василенко (фракция "Голос"), Степан Ивахив (группа "Партия "За будущее") и Олесь Довгий (внефракционный).

"Официальные причины отсутствия народных депутатов не сообщаются, однако, вероятно, что отсутствие Козака может быть связано с его укрыванием в Беларуси, а народной депутатки Василенко - с рождением ребенка, о чем было сообщено публично. Что касается Виктора Медведчука, то в последний раз он был официально зарегистрирован в Верховной Раде 28 апреля", - говорится в посте.

Двое народных депутатов были зарегистрированы только на одном пленарном заседании - это Иван Калаур (фракция "Слуга народа") и Александр Герега ("Партия "За будущее").

Читайте такжеВ Раде рассказали, на сколько за год наштрафовали нардепов-прогульщиковПо данным КИУ, Жан Беленюк ("СН"), Максим Ефимов (группа "Доверие"), Юрий Солод и Александр Фельдман (оба - "ОПЗЖ") были зарегистрированы только на двух заседаниях, а Виталий Борт и Вадим Рабинович (оба - "ОПЗЖ") - на трех заседаниях из одиннадцати.

В комитете отмечают, что, по сравнению с предыдущим месяцем, показатели посещения пленарных заседаний почти не изменились. Так, в мае все заседания ВР посетили лишь 286 народных депутатов.

Как активно голосовали народные избранники в июне

По информации КИУ, в июне активнее всего голосовали (нажимали "за", "против", "воздержался") депутаты "СН" и фракции "Европейская солидарность". В среднем депутаты "СН" приняли участие в 83% голосований, депутаты "ЕС" - 77%.

Народные депутаты от "Голоса" присоединились к 69% голосований, группы "Доверие" - 67%, фракции "Батькивщины" - 64%, группы "Партия "За будущее" - 54%.

В то же время самые низкие показатели голосований - у депутатов "ОПЗЖ": в среднем они голосовали лишь в 40% случаев.

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Автор: Татьяна Поляковская