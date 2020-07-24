В Минобороны объяснили, что дает Украине статус члена Программы расширенных возможностей НАТО

В частности, Украина сможет принимать участие в планировании операций Альянса, ее представители смогут занимать должности в штаб-квартире и структурах НАТО.

В Министерстве обороны рассказали о возможностях, которые предоставляет Украине статус члена Программы расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP), который она получила 12 июня.

Как передает корреспондент УНИАН, на пресс-конференции офицер отдела Главного управления военного сотрудничества и верификации Вооруженных сил капитан Юлия Щукина отметила, что, во-первых, Украина сможет участвовать в планировании операций Альянса и получит допуск ко всем его учениям, даст доступ к передовому опыту и приоритетной сертификации сил и средств.

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Кроме того, добавила Щукина, представители Украины смогут занимать должности в штаб-квартире и структурах НАТО.

По ее словам, участие в программе также предусматривает углубление сотрудничества по поддержанию безопасности в акватории Черного моря. «Программа также предусматривает совместное противодействие киберугрозам, международному терроризму и организованной преступности. А другим преимуществом является допуск представителей государства со статусом EOP к учениям НАТО по кибербезопасности и расширению возможностей участия в учебно-тренировочных мероприятиях по этой тематике», - отметила офицер.

Она подчеркнула, что это не исчерпывающий перечень возможностей, предоставляемых государствам со статусом EOP, ведь НАТО предоставляет дополнительные преимущества разным странам в зависимости от их потребностей.

Справка УНИАН. Украина получила статус члена Программы расширенных возможностей НАТО 12 июня.

Программа расширенных возможностей НАТО (NATO's Enhanced Opportunities Program - EOP) была принята на Уэльском саммите в сентябре 2014 года для предоставления отдельным странам-партнерам механизмов достижения и поддержания максимальной совместимости с НАТО.

EOP позволяет стране-партнеру достичь так называемой секторальной совместимости с НАТО (на уровне системы логистики, связи, управления войсками, конкретных родов войск и т.д.). Кроме того, EOP дает приглашенным в неё странам-партнерам ряд особых возможностей взаимодействия с НАТО.

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