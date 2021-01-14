Также этим проектом закона предлагается закрепить в Конституции пропорциональную избирательную систему.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики рекомендовал парламенту поддержать законопроект об уменьшении количества народных депутатов до 300.

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Об этом в Facebook сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам правовой политики, постоянный представитель парламента в Конституционном суде, народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря.

«Комитет по вопросам правовой политики рекомендовал Верховной Раде Украины принять окончательно как закон поданный президентом Украины как неотложный проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы), рег. № 1017 от 29 августа 2019 года», - написала она.

Законопроектом предлагается уменьшить с 450 до 300 количество народных депутатов и закрепить пропорциональную избирательную систему.

Для окончательного решения за закон о внесении изменений в Конституцию должны проголосовать не 226, а минимум 300 народных депутатов. В первом чтении его поддержали 236 депутатов.

Что известно о законопроекте Зеленского

В сентябре 2019 года парламент направил в Конституционный суд для получения заключения президентский законопроект "О внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции Украины (об уменьшении конституционного состава Верховной Рады Украины и закреплении пропорциональной избирательной системы)" (№1017).

Законопроектом предлагается в статье 76 Основного Закона предусмотреть, что конституционный состав Верховной Рады составляет 300 народных депутатов (сейчас - 450 парламентариев), которые избираются сроком на 5 лет.

В статью 77 вносится норма о том, что народные депутаты избираются по пропорциональной избирательной системе.

В декабре 2019 года КС признал конституционным законопроект изменений в Конституцию об уменьшении количества народных депутатов.

В феврале 2020 года Верховная Рада предварительно одобрила этот законопроект.

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Автор: Надя Пришляк