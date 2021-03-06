За сопредседателя фракции «ОПЗЖ» Юрия Бойко готовы проголосовать 14,7% респондентов, за лидера партии «ЕС» Петра Порошенко - 14%.

Президентский рейтинг возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский, за которого, если бы выборы состоялись в ближайшее время, готовы были бы проголосовать 25,3% украинцев, в парламентском лидирует партия «Слуга народа» с поддержкой 21,3% украинцев среди тех, кто определился.

Читайте такжеЛьвовянин поплатился депутатством за продажи "первого независимого" Медведчуку

Об этом говорится в обнародованных результатах всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то наибольшую поддержку получил бы Зеленский: его готовы поддержать 25,3% среди респондентов, которые определились со своим выбором. Второе-третье места делят Юрий Бойко (14,7%) и Петр Порошенко (14%). Разница в поддержке этих кандидатов в пределах погрешности. Далее идет Юлия Тимошенко (11,9%).

Социологи отмечают, что, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы президента Украины, то 63,5% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 12% - не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

В парламентском рейтинге лидирует партия «Слуга народа» (21,3% среди тех, кто определился). За партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» готовы проголосовать 18,1% респондентов, за партию «Европейская солидарность» - 15%, партию «Батькивщина» - 14,4%, партию «Сила и честь» - 5%.

Балансируют на грани прохождения Радикальная партия Олега Ляшко (4,4%) и ВО «Свобода» (4,4%).

Как отмечают социологи, по сравнению с январем 2021 года статистически значимо изменилась поддержка: «ОПЗЖ» - поддержка партии снизилась с 24,1% среди тех, кто определился, до 18,1%; «Батькивщины» - рейтинг вырос с 10,3% до 14,4%. Формально рейтинг партии «Слуга народа» изменился в пределах погрешности, но в то же время есть тенденция к определенному росту поддержки.

Согласно исследованию, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы в Верховную Раду, 59% респондентов обязательно приняли бы участие в голосовании, еще 11,8% - не уверены, но скорее проголосовали бы на выборах.

Справка. Киевский международный институт социологии провел всеукраинский опрос общественного мнения с 23 февраля по 1 марта. Методом личного интервью с использованием планшетов (САРИ) опрошено 1207 респондентов из 86 населенных пунктов всех регионов Украины (кроме АР Крым и оккупированных территорий Донбасса).

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 2,9% — для показателей, близких к 50%, 2,5% — для показателей, близких к 25%, 1,9% — для показателей, близких к 12%, 1,3% — для показателей, близких к 5%.

Также вас могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Павел Степанец