Электроэнергия из России составляла около 10% от общего потребления Финляндии.

Fingrid, оператор национальной энергосистемы Финляндии, подтвердил, что в страну больше не поступает электроэнергия из России.

Об этом сообщает Sky News.

Рейма Пайвинен, старший вице-президент Fingrid, сказала, что они "уверены, что серьезных проблем не возникнет". Ожидают, что Швеция предоставит достаточную мощность.

Электроэнергия из России составляла около 10% от общего потребления Финляндии.

О намерении прекратить подачу электроэнергии в Финляндию с 14 мая днем ранее сообщила RAO Nordic, "дочка" российской компании Интер РАО.

Официальная причина – неуплата со стороны финской компании Nord Pool за поставленную электроэнергию с 6 мая. Якобы это "произошло впервые за более чем 20 лет".

В Fingrid заявили, что смогут компенсировать потерю за счет импорта из Швеции или наращивания собственных мощностей.

Примечательно, что это произошло после того, как Финляндия подтвердила, что будет подавать заявку на вступление в НАТО.

Стремление Финляндии и Швеции в НАТО: что известно

Как сообщал УНИАН, президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали членство страны в Организации Североатлантического договора - заявка должна быть подана "как можно скорее".

11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

Кроме того, руководство правящей Социал-демократической партии Швеции 15 мая объявит позицию насчет вступления в Альянс. По данным СМИ, страна подаст заявку на присоединение к НАТО уже на следующей неделе.

В России начали угрожать Швеции и Финляндии военным вторжением, если правительства этих стран решатся на вступление в НАТО.

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