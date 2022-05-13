Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

Украина предлагает России различные механизмы вывоза из "Азовстали" бойцов "Азова", с Путиным об этом вопросе будет говорить президент Финляндии.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью для итальянского телеканала Rai 1.

Он подчеркнул, что, к сожалению, решение этого вопроса зависит от решения РФ.

"Все, что от нас зависит мы делаем, даже больше, чем это возможно. Мы не должны останавливаться, будем бороться за каждого человека", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что гражданских людей с завода "Азовсталь" эвакуировали. "А сейчас вопрос о раненых, о живых. И честно скажу, что мы не будем оставлять там и убитых, потому что их отцы, жены, мужья - все их ждут. Это для нас история, а для родных они всегда в их сердце. И поэтому мы должны бороться за каждого и каждого живого человека, и нет", - сказал президент Украины.

Информация о раненых передана России. По его словам, даже применяли механизм вступления третьего государства - Израиля, Швейцарии, Турции. Он добавил, что перед интервью он беседовал с президентом Финляндии, и "он будет звонить президенту России по этому поводу".

"Я говорю со всеми лидерами на всех площадках, чтобы помочь нашим военным. Не хотите отпустить, то мы готовы их поменять. Не хотите отпустить раненых - мы готовы их поменять. Дайте нам вывезти убитых, дайте нам вывезти раненых, не убивайте живых, потому что это война и есть правила войны и если мы не можем разблокировать их военным путем, то здесь нужен диалог", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, украинские переговорные группы ведут общение с российской стороной по этому вопросу.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, которые находятся на" Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые. 12 мая она сообщила, что ведутся переговоры об освобождении только 38 тяжелораненых бойцов.

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