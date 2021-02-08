По словам Армина Лашета, Украину стоит поддержать на ее "трудном пути".

Лидер немецкого Христианско-демократического союза Армин Лашет поддержал идею расширения Евросоюза и предоставления Украине европейской перспективы.

Читайте такжеПосле выборов Германия может закрыть "Северный поток-2": названы сроки

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Мы должны поддержать Украину на ее трудном пути и при этом также открыть европейскую перспективу», - цитирует Мельник слова Лашета в интервью немецким СМИ.

Кто такой Армин Лашет

В январе правящая немецкая партия "Христианско-демократический союз" избрала нового председателя. Участники съезда ХДС избрали новым лидером партии 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армина Лашета.

Новый председатель ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от консервативного блока ХДС/ХСС на сентябрьских выборах в бундестаг.

Нынешний канцлер ФРГ, политик от ХДС Ангела Меркель, возглавляющая правительство страны уже 15 лет, отказалась вновь выдвигать свою кандидатуру.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров